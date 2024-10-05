خلال أسبوع.. تحرير أكثر من 100 محضر مخالفات تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضي حتى 4 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

تضمن التقرير الذي عرضه وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة وإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية، بجانب المشاركة في إقامة العديد من المعارض ومنافذ السلع ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 56 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد/ وسجل زيارات وتوقف عن ممارسة النشاط، 4 محاضر للتصرف في 14 جوال زنة 50 كجم من حصة الدقيق، 2 محضر لتجميع 10 أجولة بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 2 محضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 2 محضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة)، بجانب تلقى تظلمات المواطنين الموقوفة بطاقاتهم بسبب قضايا ممارسات الكهرباء.

وفي مجال الأسواق العامة والمحلات تم ضبط أحد المصانع غير المرخصة تعمل في مجال إنتاج الحلوى ، والتحفظ على 10 أجولة دقيق و10 أجولة سكر و1000عبوة حلوى من إنتاج المصنع ، ومحضر ضد أحد التجار لحيازته سلع مدعمة (66 جوال دقيق، 55 كرتونة زيت تمويني) وتحرير 2 محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، و2 محضر لحيازة أسمدة مدعمة ممنوع تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة ، حيث تم التحفظ على 4 طن أسمدة ، و2 محضر لحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية ، و4 محاضر لحيازة سلع مدعمة وإعادة بيعها في السوق السوداء ، و9 محاضر لجزارين لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 138 كجم ، و3 محاضر لمحلات تجارية لاستخدامها ماركات معروفة مملوكة للغير، و31 محضرا لمخالفات متنوعة لمستودعات للغلق أثناء مواعيد العمل ومحلات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية سارية.