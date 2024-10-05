رسول: اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين وحماية الأجواء العراقية

أكد المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن كل حدودنا مؤمنة بشكل جيد وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين وحماية الأجواء العراقية، وذلك وفق نبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن الحكومة العراقية، أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات الدفاع الجوي، مشيرًا إلى توقيع عقد مع كوريا الجنوبية قبل عدة أشهر للحصول على منظومة دفاع جوي متطورة.

وأضاف، أن العراق يمتلك القدرة على مراقبة الأجواء ومتابعة الطائرات التي تدخل وتخرج، حيث اتخذت القوات العراقية جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأجواء، موضحًا أنه على الرغم من أن الأجواء العراقية ليست مؤمنة بالكامل، فقد تم اتخاذ التدابير الضرورية لتأمينها.

وأوضح، أن الطائرات المتقدمة من طراز إكس 16 وكي 50 الكورية، بالإضافة إلى طائرات النقل والاستطلاع، تشكل قوة جوية تعزز حماية العراق والدفاع عن سيادته.

وفيما يتعلق بحماية الحدود، قال إن جميع الحدود العراقية مؤمنة بشكل جيد، خاصة تلك التي تربطنا بسوريا، حيث تم تعزيز هذه الحدود بشكل كبير بوجود قوات حرس الحدود العراقية، إلى جانب كاميرات حرارية وأجهزة تنصت.

وأشار إلى أن قطاعات الجيش العراقي تتواجد خلف الحدود، كما تنتشر خمس خطوط من القوات الحدودية، التي تقوم بعمليات نوعية واستباقية في المناطق التي يتم تحديدها استخباراتيًا، من خلال الكمائن والمتابعة الدقيقة.