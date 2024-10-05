محافظ المنوفية يتلقى تقريرًا عن خطة تطهير ورفع المخلفات بالترع والمجاري المائية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود إدارة المخلفات والرصد البيئي بديوان عام المحافظة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية بكافة أرجاء المحافظة خلال شهر سبتمبر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع هندسة الري والصرف واستمرار رفع كافة نواتج التطهير والمتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

من جانبه أوضح اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، أنه وفقا لتقرير إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي فقد تم رفع 15 ألف طن نواتج تطهير من على جسور الترع والمصارف بمراكز ومدن المحافظة ونقلهم للمدفن الصحي بمركز ومدينة السادات خلال شهر سبتمبر الماضي .

وشدد المحافظ على أهمية التعامل بحزم من قبل الأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة فى المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا تلافي كافة السلبيات التى تم رصدها من خلال التقرير والتنسيق مع هندسة الري والصرف والعمل على إزالتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية لما لها من تأثير سلبي على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.