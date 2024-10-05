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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل

جنود الأحتلال
جنود الأحتلال
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أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، استهدافها تجمعا لجنود الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل في محور "نيتساريم"، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم في بيان له، عن اشتباكه مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في جنوب لبنان، مؤكدًا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها، مشيرًا إلى أنه تم استهداف قوة مشاة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم نحو محيط مبنى بلدية العديسة، حيث تم إجبارها على التراجع"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأشار حزب الله عبر بيانه أنه تم قصف قوة إسرائيلية بالصواريخ في كفر جلعادي وكفر يوفال وخلة عبير في يارون بجنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، في بيانات متتالية يوم الجمعة، أنه نفذ عدة استهدافات لتجمعات جنود الاحتلال ومواقع عسكرية ومستوطنات شمالي إسرائيل، لافتًا إلى أن عناصره قصفوا قاعدة نفح وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع البغدادي، كما تم استهداف تجمعا للجنود شرق دوفيف ومستوطنة كرمئيل برشقات صاروخية، وقوة إسرائيلية أثناء تقدمها نحو بيادر العدس غرب يارون في محافظة البقاع.

فصائل فلسطينية جنود الاحتلال قذائف الهاون محور نيتساريم