ضبط 15 شخصًا كونوا تشكيلات عصابية لارتكاب وقائع سرقات بالقاهرة.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 15 شخصا كونوا تشكيلات عصابية لارتكاب وقائع سرقات بمناطق متفرقة من العاصمة.

البداية عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلتهم "سيئة النية" أمكن ضبطها .

كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض)، لقيامهما بسرقة (5 جهاز لاب توب – 8 هواتف محمولة) من داخل إحدى الشركات وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (عاطل– "له معلومات جنائية" ) تم ضبطه ، وبحوزته الدراجات النارية المستولى عليها.

وألقى رجال المباحث القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقات المتنوعة، وبحوزته (4 كابل كهربائى ألومنيوم)، وبمواجهته أقر بارتكابه 3 وقائع سرقة وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات واقعة سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب " وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل أجهزة مستعملة "له معلومات جنائية") تم ضبطه.

وفى المقطم تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (3 شاشة تليفزيون – 3 ريسفير) من داخل أحد العيادات الطبية بدائرة القسم ، وبحوزته ( بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى – أسورة ألماظ)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة "بأسلوب التسلق" وأن المضبوطات بحوزته من واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" ( عاطل " له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم) تم ضبطه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (شاشة تليفزيون – إسطوانة غاز – بعض الأوانى ) من داخل إحدى الشقق بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ،وأقرا بإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ( تاجر خردة " له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم ) تم ضبطه .

والقت الشرطة أيضا القبض على تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين )بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك " وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 3 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" ، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" ( 4 عاطل "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة ) تم ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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