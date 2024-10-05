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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس "الأسقفية" مهنئًا المصريين بذكرى أكتوبر: روح النصر تقودنا في معركة التنمية

ارشيف
ارشيف
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هنأ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية،  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بذكرى نصر أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن حرب أكتوبر رسالة تبرز تمسك المصريين بتراب بلادهم.

وقال رئيس الأساقفة: أتقدم بالتهنئة لجموع المصريين في الذكرى الـ٥١ لمعركة العبور العظيم حيث أن حرب أكتوبر أعادت لمصر هيبتها ومكانتها كقوة إقليمية مؤثرة سياسيًا وعسكريًا وشعبيًا، مستكملاً: ما زالت روح النصر تقودنا في معركة التنمية.

واختتم: نصلي باسم الكنيسة لمصر وللقيادة السياسية أن تظل ذكرى نصر أكتوبر حافزًا ودافعًا لمسيرة التقدم والتنمية والأمان.

أقباط أقباط الإرثوذكس