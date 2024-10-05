محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الــ (51) لنصر أكتوبر المجيد.

جاء نص البرقية: “بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، أتقدم لكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات”.

وأضاف "الأنصاري": “إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار” .