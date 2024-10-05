محافظ الدقهلية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة مرور 51 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، والذي تحتفل بيه مصر والقوات المسلحة في السادس من أكتوبر من كل عام ذكرى الفخر والعزة والكرامة، وقام بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

واستقبل المحافظ، اليوم، اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات الجوية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقام محافظ الدقهلية ومدير أمن الدقهلية والمستشار العسكري للمحافظة بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء محافظة الدقهلية وقراءة الفاتحة والاستماع إلى السلام الجمهوري وإلى سلام الشهيد.

وقال المحافظ: “أتقدم بخالص التهاني القلبية للقيادة السياسية متمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة ولشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخالدة لأكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ الحديث والذي ما زال يدرس حتى الآن في جميع الكليات العسكرية حول العالم في أسرع وأكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ”.

وأكد اللواء مرزوق أن هذه الذكرى الغالية ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين وفى مقدمتهم أبناء القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم.

كما أكد المحافظ أن قواتنا المسلحة هي الدرع والسيف لهذا الوطن الذي يحقق له الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقراره وأمنه، فالتاريخ المصري القديم والحديث مليء بمعارك وانتصارات القوات المسلحة المصرية.

وقال اللواء "مرزوق" سيظل انتصار حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في التاريخ العسكري يدرس للأجيال المتعاقبة كيف أعاد لنا أبطالنا العزة والكرامة في أسرع انتصار عسكري.

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