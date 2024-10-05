ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة مرور 51 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، والذي تحتفل بيه مصر والقوات المسلحة في السادس من أكتوبر من كل عام ذكرى الفخر والعزة والكرامة، وقام بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

واستقبل المحافظ، اليوم، اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات الجوية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقام محافظ الدقهلية ومدير أمن الدقهلية والمستشار العسكري للمحافظة بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء محافظة الدقهلية وقراءة الفاتحة والاستماع إلى السلام الجمهوري وإلى سلام الشهيد.

وقال المحافظ: “أتقدم بخالص التهاني القلبية للقيادة السياسية متمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة ولشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخالدة لأكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ الحديث والذي ما زال يدرس حتى الآن في جميع الكليات العسكرية حول العالم في أسرع وأكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ”.

وأكد اللواء مرزوق أن هذه الذكرى الغالية ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين وفى مقدمتهم أبناء القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم.

كما أكد المحافظ أن قواتنا المسلحة هي الدرع والسيف لهذا الوطن الذي يحقق له الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقراره وأمنه، فالتاريخ المصري القديم والحديث مليء بمعارك وانتصارات القوات المسلحة المصرية.

وقال اللواء "مرزوق" سيظل انتصار حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في التاريخ العسكري يدرس للأجيال المتعاقبة كيف أعاد لنا أبطالنا العزة والكرامة في أسرع انتصار عسكري.

لينك البث المباشر 

https://www.facebook.com/share/v/Qri7Um82yctouJma/

IMG-20241005-WA0037
IMG-20241005-WA0037
IMG-20241005-WA0038
IMG-20241005-WA0038
IMG-20241005-WA0031
IMG-20241005-WA0031
IMG-20241005-WA0032
IMG-20241005-WA0032
IMG-20241005-WA0041
IMG-20241005-WA0041
IMG-20241005-WA0042
IMG-20241005-WA0042
IMG-20241005-WA0035
IMG-20241005-WA0035
IMG-20241005-WA0036
IMG-20241005-WA0036
IMG-20241005-WA0028
IMG-20241005-WA0028
IMG-20241005-WA0039
IMG-20241005-WA0039
IMG-20241005-WA0040
IMG-20241005-WA0040
IMG-20241005-WA0043
IMG-20241005-WA0043
IMG-20241005-WA0044
IMG-20241005-WA0044
IMG-20241005-WA0029
IMG-20241005-WA0029
IMG-20241005-WA0030
IMG-20241005-WA0030
IMG-20241005-WA0033
IMG-20241005-WA0033
IMG-20241005-WA0034
IMG-20241005-WA0034

IMG-20241005-WA0089
IMG-20241005-WA0089
IMG-20241005-WA0052
IMG-20241005-WA0052
IMG-20241005-WA0072
IMG-20241005-WA0072
IMG-20241005-WA0056
IMG-20241005-WA0056
IMG-20241005-WA0071
IMG-20241005-WA0071
IMG-20241005-WA0061
IMG-20241005-WA0061
IMG-20241005-WA0076
IMG-20241005-WA0076
IMG-20241005-WA0054
IMG-20241005-WA0054
IMG-20241005-WA0079
IMG-20241005-WA0079
IMG-20241005-WA0065
IMG-20241005-WA0065
IMG-20241005-WA0073
IMG-20241005-WA0073
IMG-20241005-WA0060
IMG-20241005-WA0060
IMG-20241005-WA0083
IMG-20241005-WA0083
IMG-20241005-WA0069
IMG-20241005-WA0069
IMG-20241005-WA0077
IMG-20241005-WA0077
IMG-20241005-WA0063
IMG-20241005-WA0063
IMG-20241005-WA0087
IMG-20241005-WA0087
IMG-20241005-WA0081
IMG-20241005-WA0081
IMG-20241005-WA0067
IMG-20241005-WA0067
IMG-20241005-WA0091
IMG-20241005-WA0091
IMG-20241005-WA0085
IMG-20241005-WA0085
IMG-20241005-WA0090
IMG-20241005-WA0090
IMG-20241005-WA0093
IMG-20241005-WA0093
IMG-20241005-WA0070
IMG-20241005-WA0070
IMG-20241005-WA0057
IMG-20241005-WA0057
IMG-20241005-WA0051
IMG-20241005-WA0051
IMG-20241005-WA0075
IMG-20241005-WA0075
IMG-20241005-WA0064
IMG-20241005-WA0064
IMG-20241005-WA0080
IMG-20241005-WA0080
IMG-20241005-WA0074
IMG-20241005-WA0074
IMG-20241005-WA0068
IMG-20241005-WA0068
IMG-20241005-WA0084
IMG-20241005-WA0084
IMG-20241005-WA0062
IMG-20241005-WA0062
IMG-20241005-WA0088
IMG-20241005-WA0088
IMG-20241005-WA0066
IMG-20241005-WA0066
IMG-20241005-WA0082
IMG-20241005-WA0082
IMG-20241005-WA0092
IMG-20241005-WA0092
IMG-20241005-WA0086
IMG-20241005-WA0086
استاد المنصورة إكليل الزهور على النصب التذكاري أكتوبر المجيدة الدقهلية الشباب والرياضة بالدقهلية القيادات التنفيذية والشعبية اللواء طارق مرزوق الموسيقى العسكرية النصب التذكاري للجندي المجهول انتصارات حرب أكتوبر المجيدة