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السبت 05 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق سيارة نقل تسبب في وفاة عامل وتحطيم لودر بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص، مما تسبب فى وفاته بمدينة نصر.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بقيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بأحد اللوادر التابعة لإحدى "شركات المقاولات" من الخلف حال توقف اللودر بجانب الطريق بدائرة القسم، وكذا الاصطدام بعامل "توفى متأثراً بإصابته" وفر هارباً تاركاً السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد السيارة (سائق- مقيم بمحافظة الفيوم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه من الأهالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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