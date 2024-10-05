الأنبا بولا يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بلوس أنجلوس

ترأس أمس، الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أمريكا وكندا، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء، بلوس أنجلوس.

شارك في الصلاة الأب إيليا بشرى، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: ""وَمَنْ لاَ يَقْبَلُكُمْ وَلاَ يَسْمَعُ كَلاَمَكُمْ فَاخْرُجُوا خَارِجًا مِنْ ذلِكَ الْبَيْتِ أَوْ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ، وَانْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ." (مت 10: 14).

وتحدث الأب المطران في عظته عن جدية الخدمة، وثمن تباعية المسيح، مؤكدًا أهمية طاعة الحب على مثال المسيح وتقديم رسالة الملكوت للجميع. لنكن مستعدين لغبار الخدمة.

وعقب القداس الإلهي، اجتمع الزائر الرسولي بخدام الأنشطة بالكنيسة، برعاية فريق جنود مريم "ملكة السلام"، حيث دار الحديث حول الاحتياجات الراهنة، من أجل دعم هويتنا القبطية الكاثوليكية، وسبل الانثقاف مع الحضور الأشمل للكنيسة الكاثوليكية، كما تمت مناقشة التطلعات المستقبلية