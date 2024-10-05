طالب يمزق جسد زميله إثر تعثره في سداد ديونه بمدينة السلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على طالب مزق جسد زميله إثر تعثره فى سداد ديونه بمدينة السلام.

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى، وتوفى فور وصوله إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شهود الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بذات المنطقة) قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (طالب- مقيم دائرة القسم) إثر خلافات مالية فيما بينهما تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.