عراقجي: على المجتمع الدولي التدخل لوقف جرائم إسرائيل المتواصلة في لبنان وغزة

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، إن إسرائيل تواصل ارتكاب الأعمال العدائية والجرائم في لبنان وغزة، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لوقفها، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف "عراقجي" من العاصمة السورية دمشق، أن زيارته إلى سوريا تهدف إلى استمرار المشاورات حول التطورات في المنطقة، موضحًا أنه تم إجراء مشاورات مهمة للغاية مع مسؤولين في الحكومة اللبنانية في بيروت، حيث جرت مناقشات جيدة، وسنواصلها لمزيد من الحوار في دمشق.

وأشار إلى أنه لطالما كنا على تواصل وثيق مع أصدقائنا في الحكومة السورية بشأن التطورات الإقليمية والنقاش الأهم اليوم هو حول وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وهناك مبادرات قيد التنفيذ، وقد أجرينا مشاورات نأمل أن تحقق نتائج إيجابية.

وأوضح أنه من المؤسف أن الأعمال العدائية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني لا يفهم سوى لغة القوة والحرب ويواصل جرائمه يوميًا في بيروت وغزة، مما يستدعي جهدًا جماعيًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، زار لبنان أمس، حيث التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناقشة المستجدات في الساحة اللبنانية، مؤكدًا دعم بلاده لحق لبنان في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجه عراقجي اليوم إلى دمشق على رأس وفد في زيارة رسمية، لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع المسؤولين السوريين رفيعي المستوى، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.