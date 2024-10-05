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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة - الإسكندرية"، الزراعي في محافظة القليوبية، اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة - الإسكندرية"، الزراعي، في منطقة الفؤادية اتجاه القاهرة.

انتقل على الفور رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة العميد محمد البطوطي مدير الإدارة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، ونقلهم إلى مستشفى قها لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كلا من: "أشرف جيوشي عبد الحليم" 59 سنة، الباجور منوفية، "أم محمود أحمد عمر جمعة" 67 سنة، إمبابة القاهرة، "شريف عبد الرسول عبد المقصود" 52 سنة الباجور منوفية"، "عمر نصر محمود" 12 سنة، شبرا الخيمة، "نصر محمود نصر" 40 سنة، شبرا الخيمة، "دينا راضي مرسي 20 سنة الباجور منوفية.

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