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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع فعاليات برنامج "وعي" بقرى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة

فعاليات برنامج وعي
فعاليات برنامج وعي بقري حياة كريمة بأسوان
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الجهود المبذولة ضمن فعاليات برنامج "وعى" والذى يتم تنفيذه بمختلف المراكز والمدن برعاية وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وبرنامج الأغذية العالمى (WFP) من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة، وذلك تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" .

من جانبه أوضح خالد عبد الجليل مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة المحافظة والمشرف العام على البرنامج بأنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان تم تنظيم عدد من الجلسات والندوات التوعوية ضمن برنامج وعى بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن بينها قرى الرمادى قبلى بمركز إدفو، وإقليت بمركز كوم أمبو، وبلانة بمركز نصر النوبة.

توصيل أكبر استفادة ممكنة لكافة الفئات العمرية 

وأشار عبد الجليل إلى أن جلسات برنامج وعى تهدف إلى توصيل أكبر استفادة ممكنة لكافة الفئات العمرية من السيدات والرجال والشباب من الجنسين والأطفال وذوى الهمم حيث يتم تناول العديد من الموضوعات ومنها موضوعات الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، علاوة على مناهضة الختان وغيرها من الموضوعات والقضايا المجتمعية التى تحظى بمشاركة كبيرة وإقبال من الأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .

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