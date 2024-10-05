محلية ناصر ببني سويف: تحرير 8 محاضر إشغال لشوادر الفاكهة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ببني سويف، برئاسة شوقي هاشم، بمواصلة الجهود في ملفات النظافة والتجميل ومواجهة التعديات والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، حيث تم عقد لقاء مفتوح مع المواطنين للاستماع الى مشاكلهم والوصول إلى حلها.

وفي قرية أشمنت تم متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات ونقلها إلى مصنع كوم أبو راضى، فيما تم عمل ندوة بمقر الوحده القروية بأشمنت بالتنسيق مع وزارة التنمية وبرنامج الغذاء العالمي wfp وتدريبات وعي وموضوع الندوه عن (صحة الأم والطفل)، فضلًا على عقد اجتماع مع أئمة المساجد باشمنت للتنبيه على المواطنين لاستكمال ملفات التصالح وسرعة استخراج شهادة البيانات.

كما تم تنفيذ حملة إشغالات من قسم الاشغالات بالوحدة القروية وأسفرت عن تحرير 8 محاضر أشغال لشوادر الفاكهة، وفي قرية دنديل متابعة أعمال النظافة وسيارات النظافة وتمهيد وتسوية مداخل القرية كم تم مرور سيارات النظافة علي مدرسة البرج الابتدائية والوحدة الصحية بالبرج، وفي قرية دلاص تم تمهيد وتسوية مداخل ومخارج قرية طنسا الملق بالجليدر ورفع التراكمات ونقلها إلى المقلب العمومي.