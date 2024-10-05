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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بالتحرش بسيدة أثناء سيرها في الشارع بالمعادي

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط موظف بإحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالتحرش بسيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة المعادي.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قائد إحدى السيارات لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفر هارباً.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها موظف بإحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.


وتم اتخاذ كافة الإجراءاتالقانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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