محلية سمسطا ببني سويف: توريد 80 طنًا لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب محافظة بني سويف، برئاسة مدحت صلاح بتنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة، تم خلالها تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية والتي تم خلالها توريد أكثر من 80 طن لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

كما تم تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طريق، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية دشطوط بتسوية وتمهيد ونظافة الطريق الرئيسي للقرية رفع وتحميل تجمعات ومخلفات صلبه من النقاط الثابتة بدشطوط وكوم الرمل.

في حين قام مجلس قروي الشنطور بتسوية وتمهيد ونظافة مدخل الشنطور بحرى وطريق الشنطور أبو شوشة و مدخل القصبة ورفع وتحميل تجمعات ومخلفات صلبة من مدخل القصبة وقرية الشنطور بحرى وأبو شوشة وتجمع محى غرب الشنطور، ومن جانب آخر قام مجلس قروي بدهل برفع تراكمات القمامة وتمهيد وتوسعة طريق المنشية / بنى حلة.