خبير: إسرائيل لم تنجح في تحقيق أي توغل مهم داخل الأراضي اللبنانية وتعرضت لخسائر

قال العميد أكرم سريوي، خبير الشؤون العسكرية، إن في الواقع بعد أن أعلنت إسرائيل بدء هجومها البري في جنوب لبنان، وبعد ثلاثة أيام من انطلاق الهجوم، وحتى الأن لم تنجح في تحقيق أي توغل مهم، ونفذت بعض عمليات التسلل إلا أنه تبين أن تلك العمليات وقعت في كمائن وتعرضت لخسائر كبيرة رغم كون تلك القوات من مقاتلين النخبة تدربت لسنوات على الدخول إلى لبنان.

وأضاف «سريوي» خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه حتى الأن لا يعلم أحدث كيف وقعت قوات النخبة الإسرائيلي في تلك الكمائن، وكيف تعرض لتلك الخسائر الكبيرة.

وتابع خبير الشؤون العسكرية: «في الواقع الميداني أثبت حزب الله في المعارك البرية، بانه يتملك قوة ردع حقيقة، وقادر على إلحاق إيذاء كبير بالجيش الإسرائيلي، وكلما حاول التمدد أكثر داخل الأراضي اللبنانية، سيكون عرضة إلى صواريخ المقاومة، ونيرانها، التي بلا شك لتكبده خسائر فادحة».

وزاد: «جيش الاحتلال يعمد حاليا لتطبيق سيناريو غزة على لبنان، بمعنى أنه عندما يفشل في مواجهة المقاتلين العسكريين يعمد إلى استغلال سلاح الطيران ويقوم بقصف البنى التحتية والمدنيين».

