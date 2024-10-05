خبير تربوي: سيناء تشهد طفرة تعليمية والدولة تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل

قال الدكتور محمد خليل، الخبير التربوي، إن التعليم المدرسي والجامعي يشهد طفرة كبيرة في هذه الفترة، خاصة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التكنولوجي الذي يؤهل إلى سوق عمل، حيث تهتم الحكومة بإعداد الطلاب وتأهيلهم إلى سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يوجد في سيناء حاليًا جامعات أهلية وخاصة، وجامعات فرع العريش، وكليات طب أسنان، وصيدلة، وهندسة، وعلوم تكنولوجيا، وعلوم حاسب، وإعلام، وإدارة أعمال، فضلًا عن تخصصات مطلوبة بشدة في السوق المحلي والدولي، وهو ما أعتبره طفرة مهمة جدًا.

وواصل الخبير التربوي: «الأهم مما حدث، هو الاهتمام بالتخصصات الجديدة المهتمة بالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، خاصة أن منطقة سيناء قريبة جدًا من دول شقيقة عربية، وفي منطقة محورية، ما يجعل أبناء سيناء يستفيدون بكل هذا، كما يتم الاهتمام بأقسام اللغات في جامعات سيناء، لإعدادهم لتعزيز السياحة عن طريق تعليمهم اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية».

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