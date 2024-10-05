لصيانة المغذيات.. قطع الكهرباء عن قرى مركزي إهناسيا وبني سويف

أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن بعض القرى بمركزي إهناسيا وبني سويف، بداية من يوم الإثنين الموافق السابع من أكتوبر وحتى العاشر من الشهر ذاته، وذلك اعتبارًا من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك ضمن برنامج أعمال فرق صيانة مغذيات الجهدين المتوسط والمنخفض التي تخدم تلك المناطق.

وبحسب البيان الوارد من قطاع الكهرباء، تقرر قطع التيار يوم الإثنين عن قرية شاويش وتوابعها، ويوم الثلاثاء عن قرية سدمنت الجبل وتوابعها، ويوم الأربعاء عن قرية باها وتوابعها بمركز بني سويف، ويوم الخميس عن قرية طما فيوم، وذلك لمدة 5 ساعات، بحسب الأيام والفترات والمناطق الموضحة عاليه.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بالقطع المؤقت للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.