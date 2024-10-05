السجن المشدد 3 سنوات لعاطلين في حيازة المواد المخدرة بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين، بالسجن المشدد ٣ سنوات لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالنزهة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة ألقت القبض علي ، شخصين أثناء استقلالهم دراجة نارية وبتفتيشهم عير بحوزتهم علي مواد مخدرة واعترفوا أنها بغرض الإتجار، السلاح ناري "فرد خرطوش" للدفاع عن تجارتهم ومبالغ مالية وهاتفين محمول.

واكد تقرير المعمل الكيماوي: ان الاكياس البلاستيكية شفافة اللون هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة اعترفات المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي المخدرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.