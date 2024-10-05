حزب الله يقصف قاعدة رامات ديفيد بصواريخ من طراز فادي 1

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن قصفه قاعدة رامات ديفيد بعدد من الصواريخ من طراز فادي1، وذلك وفقًا لنبأ عاجل على فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق ذاته، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في جنوب لبنان، مؤكدًا سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، مشيرًا إلى أنه قصف قوة إسرائيلية بالصواريخ في كفرجلعادي وكفريوفال وخلة عبير في يارون جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، أمس الجمعة، أنه نفذ عدة استهدافات لتجمعات جنود الاحتلال ومواقع عسكرية ومستوطنات شمالي إسرائيل، لافتًا أن عناصره قاموا بقصف قاعدة نفح وتجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع البغدادي، واستهدفوا تجمعًا للجنود شرق دوفيف ومستوطنة كرمئيل باستخدام رشقات صاروخية، مشيرًا إلى أنه تم استهداف قوة إسرائيلية أثناء تقدمها نحو بيادر العدس غرب يارون في محافظة البقاع.