50 شهيدا من الأطقم الطبية وفرق الإسعاف بجنوب لبنان

أعلنت وسائل أعلام لبنانية، اليوم السبت، عن سقوط 50 شهيدا من الأطقم الطبية وفرق الإسعاف في جنوب لبنان جراء عدوان الاحتلال خلال الـ3 أيام الأخيرة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل،أعلنت نقابة الأطباء اللبنانية، اليوم ، خروج ثلاث مستشفيات من الخدمة بسبب ممارسات الاحتلال العدوانية على البنى التحتية.

وقالت النقابة، إن جرائم الاحتلال بحق الجهاز الطبي تخرق مواثيق الأمم المتحدة وتناقض بنود اتفاقية جنيف، لافتة إلى أن الجرائم التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق الجرحى والأطباء والقطاع الصحي تستدعي تدخلًا عاجلًا.

وطالبت أطباء لبنان، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بوقف مجازر الاحتلال بحق فرق الإسعاف والجهاز الطبي اللبناني.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، عدة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، مما أسفر عن انفجارات كبيرة. كما أعلن الاحتلال لاحقًا عن اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

ويستمر تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ نحو عام، بعد أن شنّ حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لاعتداء فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.