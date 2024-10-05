بدء المرحلة السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني 15 نوفمبر المقبل

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور قرار رقم (396 ) لسنة 2024 الخاص (بالمرحلة الفرعية الأولى) من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني والذي يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024، علمًا بأنه يمكن الإطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الأولى) من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأكدت رشا عبد العال، أن الممولين أو المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( 396 ) لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذاعليهم الالتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك وجايزتك )، وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024، ويمكن التعرف على خدمات الاستعلام لبرنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك

من خلال هذا الرابط https://www.eta.gov.eg/ar/incentive-inq

وأوضحت "رشا عبد العال"، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي، مؤكدةً أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضَا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وطالبت عبد العال، الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذا الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

يذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.