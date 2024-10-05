تحرير 113 مخالفة في حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية

قاد اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق الإسكندرية، حملة مفاجئة بالتعاون مع إدارة أشغال الطريق وشرطة المرافق وذلك بناءً على توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية. وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تطبيق القانون وحماية ممتلكات الدولة.

انطلقت الحملة في ساعات الصباح الباكر حيث تم تنفيذ زيارات مفاجئة لأسواق باكوس, شارع مصطفى كامل، شارع محمد فريد (ونجت)، أبو سرحة، وشارع الجلاء وشارع الفتح وشارع جميله أبو حريد ومحور المحموديه وشارع السقيفه صفر وشارع الملاذم حسن عبد الباسط باكوس وشارع عدلي يكن زيزنيا وكليوباترا طريق الجيش. استمرت الحملة من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساءً بهدف رصد المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 113 مخالفة إشغال متنوعة و247 حالة تتعلق بمخالفات قديمة (هالك). تأتي هذه الجهود في إطار حملة موسعة لتنظيف وتطهير شوارع الإسكندرية.

وأكد اللواء أحمد حبيب أن الحملة تهدف إلى الالتزام بحماية حقوق المواطنين ومنع التعديات على الأرصفة والشوارع والمرافق العامة.

كما شدد على أن أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني للمرافق لن يتم التساهل معه، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على النظام العام وتيسير حركة المواطنين.