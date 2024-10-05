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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليونيفيل: قواتنا في مواقعها جنوبي لبنان رغم طلب إسرائيل نقل بعضها

يونيفيل
يونيفيل
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أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن قواتها لا تزال في مواقعها رغم تلقيها قبل نحو أسبوع طلبا من إسرائيل بإعادة نقل بعضها.
وذكرت اليونيفيل، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها في 30 من سبتمبر الماضي عزمه شن عمليات برية محدودة في لبنان، وطلب منها نقل بعض مواقع الوحدات، مؤكدة في الوقت ذاته أن جنود حفظ السلام الدولي لا يزالون في جميع مواقعهم.

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