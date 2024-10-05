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السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارا ومعتدل الحرارة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتي الخميس المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 5 اكتوبر  الي الخميس 10 اكتوبر، يستمر الطقس الخريفي علي كافة الانحاء وانخفاض درجات الحرارة. 

واوضحت الارصاد انه  يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وحار  رطب نهارا على اغلب الانحاء وشديد الحرارة علي جنوب  الصعيد،  ومعتدل الحرارة ليلا.

وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة على مناطق من  مدن القناة  ووسط سيناء وشرق القاهرة. 

ورياح معتدلة تنشط احيانا على اغلب الانحاء على فترات متقطعة. 
 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد علي تلطيف الاجواء نهارا .

درجات الحرارة المتوقعة في الظل

 

 واوضحت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة في الظل علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 30_32 درجة للعظمي ودرجات الحرارة الصغري من 21 الي 23 درجة.   

الارصاد الظواهر الجوية الخميس