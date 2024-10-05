إزالة 22 حالة تعد متنوعة بقرى مركز أرمنت بالأقصر.. صور

واصلت الوحدة المحلية بمجلس مدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٣ لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة والمرور الدائم والتعامل الفورى بكل حسم لمواجهة تلك التعديات.

في هذا السياق، أكد علي عثمان أحمد رئيس مركز أرمنت، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن تنفيذ حالة إزالة تعدي على أرض زراعية على مساحة ١٧٥ متر بأرمنت الحيط فى هيئة أعمدة خرسانية مسلحة، وتنفيذ حالة إزالة تعدي على أرض زراعية بحوض الرزقة على مساحة ١٧٥ متر، وتنفيذ ٥ حالات إزالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة ١٠٥٠م بأرمنت الوابورات وقرية الرزيقات.

إزالة 22 حالة تعدي بمركز أرمنت

وأضاف عثمان، أنه تم تنفيذ ٣ حالات إزالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة ٥٢٥ متر بأرمنت الحيط، وتنفيذ حالة تعدي على أراضي أملاك دولة على مساحة ١٠٠ متر بارمنت الوابورات، وتنفيذ ٤ حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية على مساحة ٧٠٠ متر بقرية الرياينة، وتنفيذ ٦ حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية على مساحة ٢٠ قيراط بأرمنت الحيط والوابورات وقرية الرزيقات، وتنفيذ حالة إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة ١٧٥ متر بمدينة أرمنت الوابورات بحوض الـ ٥٧ إصلاح زراعي بإجمالي 22 حالة بمختلف قرى المركز.

التعديات تنوعت بين حفر أساسات وصب قواعد أسوار بالطوب الأحمر والأبيض

وأوضح عثمان، أن الحالات تنوعت بين حفر أساسات وصب قواعد ورقاب أعمدة خرسانية مسلحة، وأسوار بالطوب الأحمر والأبيض ومونة الأسمنت، وفك شدة خشبية، وتشوين مواد بناء، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ارمنت، في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك فى الإزالات، كلاً من نائب رئيس مركز أرمنت، وسكرتير عام المجلس، ومدير إدارة أملاك الدولة بالمجلس، ومدير مرافق أرمنت الحيط، ورئيس قرية الرياينة، ورئيس قرية الرزيقات، ومشرفو التنظيم، ومدير وموظفو المتابعة ومدير الإدارة الزراعية، ومشرف حماية الأراضي، ومشرف الإصلاح الزراعي.

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