النيابة الإدارية تهنئ السيسي بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

تقدم المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة حلول الذكرى (٥١) لنصر السادس من أكتوبر.

وقالت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم السبت، أن تلك الملحمة التي حقق فيها أبطال قواتنا المسلحة معجزة عسكرية كبرى، ليكتبوا بدمائهم الزكية أسمى معاني الوطنية، ومجد هذا الوطن ورفعته في أنصع صفحات التاريخ.

داعين المولى عز وجل أن يُسَدِدَ خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية

