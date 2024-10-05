“البحوث الزراعية” ينظم برنامج مهارات التواصل الرقمي

نظم مركز البحوث الزراعية ممثلا في أكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان مهارات التواصل الرقمي.

وانعقدت الدورة التدريبية بعنوان " Effective digital communication مهارات التواصل الرقمي بالقاعة الرئيسية لمركز البحوث الزراعيةضمن دورات التنمية البشرية التى تقيمها أكاديمية مركز البحوث الزراعية للبرامج التدريبية والتنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية.

وقامت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي للأكاديمية بإدارة البرنامج التدريبي، وبحضور ٧٠ من اعضاء الهيئة البحثية

ورؤساء أقسام المعاهد البحثية والمعامل المركزية والارشاد والإنتاج الزراعي بمركز البحوث الزراعية المشاركين بالبرنامج التدريبي وبالتعاون مع منظمة الايكاردا.

وحاضر في البرنامج التدريبي الدكتورة كريمان دياب ومارتينا ويصا مسؤول الاتصالات بالمكتب الإقليمي لمنطمة الايكاردا.

وشهد البرنامج التدريبي تفاعلًا ومشاركة جيدة من الحضور حول مهارات التواصل الرقمي الفعال كأحد المهارات الشخصية الهامة وأهميتها في تطوير الأداء علي المستوي الشخصي والمهني.