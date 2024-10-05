حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا أوقعنا طاقمها بين قتيل ومصاب

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت، استهدافه دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط أخر حرش مارون بصاروخ موجه وأوقعنا طاقمها بين قتيل ومصاب، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الأخبارية".

في سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في جنوب لبنان، مؤكدًا سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار إلى أنه تم قصف قوة إسرائيلية بالصواريخ في كفرجلعادي وكفريوفال وخلة عبير في يارون جنوب لبنان.

وأمس الجمعة، أعلن حزب الله اللبناني، أنّه نفّذ عددًا من الاستهدافات لتجمعات لجنود الاحتلال ومواقع عسكرية وعدد من المستوطنات شمالي إسرائيل.

صرح حزب الله بأن عناصره قاموا بقصف قاعدة نفح وتجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع البغدادي، كما استهدفوا تجمعًا للجنود شرق دوفيف ومستوطنة كرمئيل باستخدام رشقات صاروخية.

وأضاف أنّ عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية أثناء تقدمها باتجاه بيادر العدس غربي يارون في محافظة البقاع.