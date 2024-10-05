5 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي بيت حانون شمال قطاع غزة

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، باستشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء تعرضهم لقصف الاحتلال المدفعي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 41802 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 96 ألفا.

وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إغلاق مدخل بلدة إذنا غرب الخليل لليوم الـ35.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددّت من إجراءاتها العسكرية في البلدة، وأبقت على إغلاق المدخل الرئيس بالبوابة الحديدية لليوم الـ35 على التوالي؛ ما اضطر المواطنين إلى السير على الأقدام، للوصول إلى أماكن عملهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطرق البديلة للوصول إلى مدينة الخليل طويلة ووعرة، ويتخللها حواجز عسكرية عند مداخل القرى والبلدات؛ ما يعيق حركة تنقل الفلسطينيين.

يذكر أن البوابات الحديدية تنغص حياة الفلسطينيين، وتعيق تحركاتهم، وتشكل نقاطا للاعتقال والتنكيل، كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حاجزا عسكريا، وسط بلدة حزما شمال شرق القدس. وأوقفت قوات الاحتلال المركبات على الحاجز الذي نصبته وسط البلدة، ودققت في هويات راكبيها؛ ما أدى إلى عرقلة تنقلهم، والتسبب بأزمة خانقة في المكان.

