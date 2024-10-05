كيف أصبح شات «جي بي تي» جزء مهما في حياة ملايين حول العالم؟

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريراً تليفزيونياً بعنوان: « أصبح ضروريا في حياة الملايين حول العالم.. شات جي بي تي يغير أسلوب الحياة».

وقال التقرير: «اهتمام كبير حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أعداد المستخدمين إلى أرقام قياسية، وكشف شركة أبل الأمريكية عن أن أكثر من 250 مليون شخص حول العالم يستخدمون برنامج الذكاء الاصطناعي، شات جي بي تي، أسبوعياً لتعزيز عملهم، وإبداعهم، وتعلمهم».

وأضاف التقرير: «يأتي هذا الرقم بعد زيادة حادة في أعداد المستخدمين، منذ أواخر أغسطس، حيث كان البرنامج يستخدم من قبل 200 مليون شخص أسبوعياً فقط، وهو ما يمثل ضعف العدد مقارنة، بشهر نوفمبر من العام الماضي».

وتابع التقرير: «على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة، لا تزال الشركة غير واضحة بشأن عدد المستخدمين الذين يدفعون مقابل الوصول إلى أدواتها، مقارنة بالذين يستخدمون النسخة المجانية».

وأوضح التقرير، أن الأرقام تشيراً إلى أن شات جي بي تي، لم يعد مجرد أداة تكميلية، بل أصبح جزء أساسيا من حياة الملايين حول العالم، سواء في مجالات العمل، أو التعليم أو الإبداع، ويبدو أن الشركة ماضية في نطاق توسيع، أدواتها في المستقبل القريب.

