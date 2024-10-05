السجن المشدد 10سنوات لتشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد10سنوات ومصادرة السلاح الناري بمنطقة الساحل

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين وبحوزتهم سلاح ناري وسيارة مسروقة واعترفوا تكوين عصابة لسرقة السيارات القديمة بقصد تقطيعها وبيعها، بالاشتراك مع المتهم الثالث تاجر خردةةوتم ضبطه.



واعترف أنه يقوم بشراء العديد من السيارات المتحصلة من وقائع السرقة وأيضا السيارة ملك المجني عليه المبلغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.