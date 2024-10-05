سقوط قتلى ومصابين في صفوف الاحتلال نتيجة الاشتباكات مع حزب الله

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم السبت، أن الاحتلال حاول التقدم برا في منطقة يارون وتم قصف عناصره بواسطة حزب الله، كما سقط قتلى ومصابون في صفوف الاحتلال نتيجة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي حيث حاولت قوة إسرائيلية التسلل إلى بلدة العديسة في منطقة العديسة.

وأعلن حزب الله في بيانه أنه "تم أيضًا استهداف قوة مشاة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه محيط مبنى بلدية العديسة وأجبرناها على التراجع"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أنه تم قصف قوة إسرائيلية بالصواريخ في كفرجلعادي وكفريوفال وخلة عبير في يارون جنوب لبنان.

وفى وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، في بيانات متلاحقة، أمس الجمعة، أنّه نفّذ عددًا من الاستهدافات لتجمعات لجنود الاحتلال ومواقع عسكرية وعدد من المستوطنات شمالي إسرائيل.

وقال حزب الله، إنّ عناصره قصفوا قاعدة نفح وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع البغدادي، كما استهدفوا تجمعًا لجنود الاحتلال شرق دوفيف ومستوطنة كرمئيل، برشقات صاروخية.

وأضاف أنّ عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية أثناء تقدمها باتجاه بيادر العدس غربي يارون في محافظة البقاع.