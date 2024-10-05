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السبت 05 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف سما كلينيك على حكم حبسها 6 أشهر لـ22 أكتوبر

سما كلينك
سما كلينك
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أجلت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم السبت، استئناف السيدة المشهورة إعلاميا سما كلينيك علي الحكم الصادر ضدها بحبسها 6 أشهر لاتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب لجلسة 22 أكتوبر.

وشمل قرار إحالة المتهمين في قضية سما كلينيك، لأنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.

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