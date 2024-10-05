بالفيديو.. الصراعات في الشرق الأوسط تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفيزيونيًا بعنوان: « الصراعات في الشرق الأوسط تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط».

وقال التقرير: «إن هناك تداعيات خطيرة يتكبدها العالم بسبب التوترات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، وهو يؤثر سلبيًا على الاقتصاد العالمي، بسبب اضطرابات حركة الملاحة البحرية والجوية بسبب ما تشهده المنطقة من توترات».

وأضاف التقرير: « أن أسواق النفط عالميا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث بلغت زيادة تجاوزت 10% بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باحتمالية شن هجوم إسرائيلي على مرافق النفط الإيرانية».

وتابع التقرير: « أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط تسبب في حالة من القلق العالمي، ومن احتمال اندلاع صراع أوسع في المنطقة ما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية».

وأوضح التقرير: «أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر بشكل كبير على الدول المستوردة للنفط، حيث سيزيد من فاتورتها النفطية، ويضع ضغوطًا على ميزانيها، بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط قد يشجع على الاستمرار في مصادر الطاقة المتجددة، مم قد يؤدي إلى تحول في قطاع الطاقة على المدى الطويل».

وأشار التقرير إلى أنه من الصعب التنبؤ بأسعار النفط في المستقبل القريب، ولكن من المتوقع أن تستمر التقلبات في الأسواق، حيث تتأثر أسعار النفط بالعديد من العوامل، بما في ذلك التطورات السياسية والعسكرية».