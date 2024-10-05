التحقيق في إصابة صغير عقره كلب حراسة داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في واقعة إصابة طفل عقره كلب حراسة في منطقة داخل كمبوند شهير في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، حيث أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث، واستعملت عن الحالة الصحية للطفل المصاب للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وتبين من الكشف الطبي المبدئي، أن الطفل الطفل يدعي يوسف ويبلغ من العمر 6 سنواته، ويحتاج لإجراء عملية جراحية لإصابة بجروح خطيرة في منطقة " اليد والظهر والقدم".

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من أحد المستشفيات تفيد وصول طفل إثر تعرضه لعقر من كلب حراسة حال تواجد داخل حديقة المنزل الخاصة بأسرته بنطاق منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وخلال وقت قصير أنتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وبسؤال أسرة الطفل أفادوا بأنه أثناء لهو الصغير مع أشقائه داخل حديقة المنزل هاجمه كلب حراسة شرس يملكه أحد الجيران، ما أسفر عن إصابته في اليد والظهر والقدم.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.