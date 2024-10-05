إحالة المتهمين بسرقة وقتل سائق توك توك في المطرية للجنايات

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة عاطلين لاتهامهما بقتل سائق توك توك بعد سرقته بمنطقة المطرية لمحكمة الجنايات.

وقرر قاضي الجنايات في وقت سابق تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة وقتل سائق توك توك 45 يومًا على ذمة التحقيق.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وأمرت بسرعة التحريات التكميلية للمباحث والاستماع إلى عدد من شهود العيان والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك ذبحا بمنطقة المطرية، وذلك عقب تلقي بلاغ من شرطة النجدة بوجود جثة أمام محل بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سائق توك توك مذبوح من رقبته.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين بغرض سرقة التوك توك الخاص بالضحية، تم ضبطهما والعثورعلى المركبة المسروقة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.