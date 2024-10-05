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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي الجنايات باستمرار حبس عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس لـ45 يوما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بعين شمس.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بعين شمس.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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