تجديد حبس شخصين في قتلا ممرضا بالزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس شخصين متهمين بقتل ممرض في منطقة الزاوية الحمراء 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.



وبإجراء التحريات تبين، أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـ عاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه وأثناء القيام بتعذيبه توفي في أيديهما وحاولا إخفاء الجثة وقاموا بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.