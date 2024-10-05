بمناسبة انتصارات أكتوبر.. وزير التموين يوجه بعمل تخفيضات 10% على السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة ١٠٪؜ علي كافة السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير واتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالاسواق بأسعار مناسبة.

كما تم التوجيه باستمرار العمل في جميع المجمعات الإستهلاكية يوم الأحد بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10٪ ، في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتقدم وزير التموين بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وللشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.