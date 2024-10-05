ضبط 10 جوالات دقيق بلدي مدعم بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، إنه تم ضبط 10 جوالات دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بمركز ديروط خلال حملة مكبرة ضمن الحملات الرقابية التي يتم شنها على المنافذ ومجمعات السلع والمخابز وشوادر اللحوم والمطاعم والأسواق بالمراكز والأحياء لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه لافتاً إلى متابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء والسلع المختلفة لحماية المستهلكين من أي نوع من الغش التجاري مشيراً إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز قد تمكنت بالتعاون مع كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط وعضوية رئيس الرقابة التموينية ورئيس قسم التجارة الداخلية ومفتش تموين ومباحث التموين من ضبط 10 جوال دقيق بلدي مدعم داخل طاحونة تم تجميعهم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لافتاً إلى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة مشيراً إلى إستمرار شن مثل تلك الحملات والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الإستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله وتوقيع العقوبات الرادعة حيال المخالفين.