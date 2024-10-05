محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع الإشغالات بالمراكز والأحياء

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة الاشغالات والتعديات ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين بكافة المراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري وتسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالإشراف على حملات رفع الإشغالات واستمرارها في جميع الأحياء والمراكز والتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المرورى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع لافتاً أنه لا تهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة. وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط برئاسة أحمد ثابت رئيس الحي قامت بحملة مكبرة لإزالة الاشغالات من شارع رياض بالاشتراك مع شرطة المرافق بقيادة العميد تامر مدير قسم شرطة المرافق وبمشاركة نواب رئيس الحي ومسئولي قسم الإشغالات والبيئة والنظافة حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية وإزالة جميع التعديات على جانبي الشارع لتسيير الحركة المرورية فضلاً عن تنفيذ حملة للنظافة لرفع كافة المخلفات التي يسببها الباعة الجائلين وتم تحرير عدد من المخالفات والمحاضر القانونية وتم النبيه على أصحاب المحال التجاري بالالتزام بحدود محلاتهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام وإعادة الوجه الحضاري للمدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.