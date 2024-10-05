أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 659 ألفا و220 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /السبت/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 659 ألفا و220 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1280 جنديا ما بين قتيل ومصاب، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية، 8 آلاف و916 دبابة و17 ألفا و658 مركبة مدرعة و19 ألفا و37 من النظم المدفعية و1216 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و970 من أنظمة الدفاع الجوي و2613 من صواريخ كروز و368 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و344 من المعدات الخاصة وغواصة و25 ألفا و905 من المركبات وخزانات الوقود و16 ألفا و529 طائرة بدون طيار.