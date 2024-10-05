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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه في انقلاب دراجة نارية بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة كفر صقر التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه متأثرا بإصابته بتهشم بعظام الجمجمة إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية على طريق "كفر صقر- أبو الشقوق".

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "عبد الرحمن ص ر" 15 عاما طالب مقيم نطاق كفر صقر جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطالب التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية طريق كفر صقر أبو الشقوق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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