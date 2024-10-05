استعجال تقرير الطب الشرعي للمتهم بالتحرش بسيدة أجنبية بالشروق

استعجلت نيابة الشروق وبدر، سرعة وصول تقرير الطب الشرعي الخاص بسائق سيارة ميكروباص متهم بالتحرش بسيدة أجنبية في منطقه الشروق، للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

التحرش بسيدة أجنبية في الشروق

وفي وقت سائق، جدد قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بسيدة أجنبية في منطقة الشروق 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، إخطاراً من أحد المستشفيات باستقباله (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى").

بالانتقال والفحص تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم ، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هرباً بالمركبة وبداخلها الحقيبة خاصتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية