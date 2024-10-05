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السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس حار نهارا ومعتدل ليلا علي أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 31

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  اليوم السبت، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد  وطقس معتدل الحرارة ليلا  وفي الصباح الباكر  علي كافة الانحاء .

 

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية  وتكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القـناة وشرف القاهرة. 

وهناك رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال  الصعيد 32 للعظمي  والصغرى 19 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغري 23 درجة.

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