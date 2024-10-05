استعجال التحريات في ضبط سائقي ميكروباص بتهمة أداء حركات استعراضية بالقاهرة

استعجلت جهات التحقيق، سرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية لضبط سائقي ميكروباص بتهمة أداء حركات استعراضية بالقاهرة، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة أمن القاهرة تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائدى سيارتين "ميكروباص" بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضين حياتهم والآخرين للخطر بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما ، وتبين بعد ضبط السيارتين أن احدهما منتهية التراخيص، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.