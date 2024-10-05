كوريا الجنوبية تجلي 96 مواطنا من لبنان وسط تصاعد التوترات في المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن طائرة عسكرية أعادت 96 مواطنا من لبنان، اليوم السبت، في أول عملية إجلاء وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية - أن طائرة النقل العسكرية هبطت في قاعدة سول الجوية بعدما غادرت الطائرة العسكرية (بيروت) بعد ظهر أمس.. مضيفة "ستستمر حكومتنا في مراقبة الوضع في لبنان والشرق الأوسط عن كثب لضمان سلامة مواطنينا، وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم".

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حوالي 110 كوريين في إيران و480 آخرين في إسرائيل.

كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد أصدر أوامره - الأربعاء الماضي - بإرسال طائرات نقل عسكرية على الفور لإعادة المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى بلاده.

وقال مسؤول في الوزارة - شريطة عدم الكشف عن هويته - إنه حتى يوم الأربعاء الماضي، كان هناك حوالي 130 مواطنا في لبنان، باستثناء الدبلوماسيين وعائلاتهم.

